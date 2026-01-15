الإمارات تدعم «حقوق الإنسان» بمناطق الأزمات بالعالم.. اكتشاف نفطي جديد!

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة وبرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الإمارات المستمر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة ويعكس حرصها على دعم الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

وستساهم هذه المساهمة في دعم برامج المفوضية، خصوصًا في مجالات حقوق الأطفال، وكبار السن، والنساء، وأصحاب الهمم، إضافة إلى تعزيز آليات حقوق الإنسان الدولية وتحسين قدرة المفوضية على تقديم المساعدة الإنسانية في مناطق الأزمات.

كما تؤكد هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بالتعاون البنّاء مع منظومة الأمم المتحدة، ودورها الحيوي في دعم المبادرات الإنسانية في مناطق النزاع، في وقت تواجه فيه العديد من دول العالم تحديات كبيرة تتعلق بالحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي.

وتسعى الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والمحلية، بما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة على المستوى العالمي.

شركات نفط هندية تعلن اكتشاف نفطي جديد في أبوظبي لتعزيز أمن الطاقة

أعلنت شركتا إنديان أويل وبهارات بتروليوم الهنديتان عن اكتشاف نفطي جديد في المربع البري رقم 1 في أبوظبي، عبر مشروعهما المشترك “أورجا بهارات” بحصص متساوية تبلغ 50% لكل منهما، في خطوة تعزز مساعي الهند لتأمين مصادر الطاقة.

ويُعد هذا الاكتشاف الثاني للمشروع في نفس المنطقة بعد اكتشاف سابق عام 2024، ما يشير إلى وجود موارد هيدروكربونية واعدة.

ويغطي الامتياز مساحة حوالي 6162 كيلومترًا مربعًا، وتمتلك الشركة المشتركة حقوق التشغيل الكاملة، باستثمارات بلغت نحو 166 مليون دولار في مرحلة التنقيب التي أنجزت بالكامل.

وتحقّق الاكتشاف الأول في حقل “شيلايف” عبر البئر الاستكشافية XN-76 باستخدام التكسير الهيدروليكي، فيما جاء الاكتشاف الثاني من خلال البئر XN-79 02S في حقل حبشان، حيث تدفّق النفط الخام الخفيف إلى السطح لأول مرة في هذا الحقل ضمن منطقة الامتياز.

وأشاد وزير النفط والغاز الهندي، هارديب سينغ بوري، بالاكتشاف واصفًا إياه بأنه “إنجاز مهم” في مسار الهند نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في الطاقة، مشيرًا إلى كفاءة الكوادر الهندية وأهمية الشراكات الدولية.

وأكدت الشركتان أنهما ستواصلان تطوير الحقول القائمة ودراسة فرص إضافية داخل منطقة الامتياز، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز حضور الهند في قطاع الاستكشاف والإنتاج خارج حدودها.