الإمارات.. تراجع مسافري مطار دبي 19.8% في الربع الأول من العام الجاري

أفادت مؤسسة مطارات دبي الحكومية، اليوم الخميس، بأن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، انخفضت خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 19.8% على أساس سنوي، إلى 17.8 مليون مسافر.

وبحسب بيان للمؤسسة، فإن الانخفاض الكبير يعود إلى تقلص الطلب وأعداد الرحلات، تنفيذا لقرارات السلطات المعنية في الإمارات وبقية دول العالم، بإغلاق الأجواء للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وأشارت المؤسسة إلى اتخاذها الإجراءات المناسبة للتحكم في التكاليف وتحسين السيولة وتسهيل رحلات الشحن والعودة إلى الوطن بالنسبة للركاب، والاستعداد لتنشيط المرافق والخدمات في الوقت المناسب.

ونوهت بأن حركة السفر المجدولة عبر مطار دبي الدولي، وتوقيت وسرعة استعادة الحركة الجوية في نهاية المطاف يعتمد على سرعة تطوير لقاح أو علاج لفيروس “كوفيد 19”.

وأضاف البيان: “من المستحيل عمليا التنبؤ بأي موثوقية بشأن مدى سرعة عودة حركة الركاب أو الوقت المستغرق للعودة إلى المستويات السابقة.. نحن نتطلع إلى إطار زمني من 18 شهرا إلى عامين ولكن هذا يعتمد بشكل كبير على تطوير علاج أو لقاح فعال وإنشاء ترتيبات ثنائية بين البلدان”.

يُشار إلى أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي، سجلت أول انخفاض سنوي على الإطلاق في 2019، بتراجع 3.2% إلى 86.4 مليون مسافر، مقابل 89.3 مليون مسافر خلال 2018.

وقبل “كورونا” كانت خطط مطارات دبي تستهدف زيادة إجمالي مستخدمي المطار إلى 100 مليون في العام 2020.

اقترح تصحيحاً