الإمارات تستورد 5.5 مليون حبة دواء من الهند لعلاج مرضى كورونا

الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا تتضمن 5,5 مليون حبه [فرتسا24]

أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أن الإمارات حصلت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين، لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها على “تويتر” إن “الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا تتضمن 5.5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا”.

بتوجيهات من القيادة الرشيدة، نجحت سفارة الدولة في نيودلهي بالحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الدولة

والشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا تتضمن 5,5 مليون حبه؛ لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا، وعليه نثمن تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة.

وثمنت في هذا الإطار “تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة”.

وأعلن أطباء وباحثون، عن فعالية استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين” في علاج المصابين بعدوى “COVID-19”.

ودواء هيدروكسي كلوروكين، مستمد من مركب الكينين، الذي عزله الكيميائيون الفرنسيون في عام 1820 عن لحاء شجرة Cinchona.

وفي آخر إحصائية لها، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل وفاتين و477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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