عربي ودولي

الإمارات.. تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا و3 وفيات جديدة

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أبريل 2020 - 17:24
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
تم إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد. [رويترز]

شهدت الإمارات اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت 3 وفيات جديدة.

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وسجلت 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات 7755 حالة”​​.

محتوى ذو صلة
«ميركل» تُؤكد دعم بلادها لمنظمة الصحة وتدعو لتوحيد الصف

وأشارت الوزارة إلى وفاة 3 حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بكورونا، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق