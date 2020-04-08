الإمارات.. تسجيل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا

الحصيلة الإجمالية بلغت 2659 إصابة. [رويترز]

شهدت الإمارات أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، 300 حالة إصابة دون رصد أي وفيات جديدة.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية فريدة الحوسني، قولها في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء.

ونوهت الحوسني بشفاء 53 حالة وتعافيها التام من فيروس كورونا المستجد، ليبغ بذلك مجموع المتعافين إلى 239 شخصا.

ولم تشر المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية إلى رصد أي وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي، ليبقى عدد المتوفين عند نقطة 12 حالة.

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