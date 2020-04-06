الإمارات تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة [العربية]

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة”.

وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أشارت إلى أن “زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج”.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء إلى 144.

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