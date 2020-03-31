الإمارات.. تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

53 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 664. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة الصحة قولها، إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة وشخصين من مصر، نيبال، وثلاثة من بريطانيا وأربعة من الإمارات، و31 من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل وفاة مصاب من جنسية آسيوية يبلغ من العمر 67 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6.

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