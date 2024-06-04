الإمارات تسعى لتصبح قوة عظمى بتطوير تكنولوجيا «الذكاء الاصطناعي»

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن “دولة الإمارات تسعى إلى الترابط القوي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تأمل الإمارات في أن تصبح قوة عظمى عالمية في تطوير هذه التكنولوجيا”.

وبحسب الصحيفة، قال وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء: “إن الصفقة الأخيرة مع مايكروسوفت للاستحواذ على حصة بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة G42، شركة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، كانت مجرد بداية لتعاون تقني أكبر بين البلدين”.

وقال: “الآن سوف ترون نتائج هذا التعاون، بين كل من G42 ومايكروسوفت، وأيضاً بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة”.

هذا وقامت الإمارات بتأسيس شركة “إم جي إكس”، كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في الدولة، وفي مارس الماضي، أعلنت شركة “أدنوك” عن تحقيق قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) في عام 2023، من خلال نشر ودمج حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمال الشركة.

وكان عمر بن سلطان العلماء، أعلن أن بلاده سيكون لديها مليون خبير بنظم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات، مؤكدا أن”الذكاء الاصطناعي سيخدم البشرية”.