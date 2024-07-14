الإمارات.. تشكيل وزاري جديد شمل وزارة الدفاع

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن تشكيل وزراي جديد في البلاد، يشمل انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للحكومة، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وقال محمد بن راشد عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيرا للدفاع في دولة الإمارات”.

وتابع: “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات”.

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات أن التعديلات الحكومية، شملت أيضا “تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيرا للخارجية”.

الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي :



انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2024