الإمارات تحذّر: استهداف «الممرات البحرية» يهدد الأمن الغذائي العالمي

طالبت الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لتحرير نحو 20 ألف بحّار يواجهون ظروفًا خطيرة في مضيق هرمز، على خلفية الهجمات الإيرانية التي تعطل حركة الملاحة البحرية وتهدد سلامة المدنيين وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت الإمارات، خلال المناقشة المفتوحة بشأن حماية المدنيين، أن الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة الدولية والأمن الاقتصادي العالمي، إلى جانب تأثيرها على وصول المساعدات الإنسانية وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية.

وجاءت هذه التصريحات في كلمة السفيرة الإماراتية غسق شاهين، نائبة مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، التي شددت على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفرض الامتثال لها في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وأوضحت السفيرة الإماراتية أن الهجمات الإيرانية المتواصلة منذ 28 فبراير استهدفت بشكل متعمد مواقع مدنية وبنى تحتية حيوية، من بينها الموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والغذاء، محذرةً من تداعيات خطيرة على الأمن الإنساني والاقتصادي عالميًّا.

وأضافت أن عرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، في ظل ما تسببه من تهديد للعمليات الإنسانية وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وجددت الإمارات التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز المساءلة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أكدت السفيرة غسق شاهين دعم الإمارات لمشروع القرار البحريني الأمريكي المدعوم من 138 دولة، باعتباره رسالة دولية رافضة لما وصفته بالسلوك الإيراني العدواني.

ويأتي هذا التحرك الإماراتي في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تصاعد التوترات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، خاصة في مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم طرق عبور النفط والتجارة عالميًّا.

وفي تطور أمني منفصل بالمنطقة، أعلنت “هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية” UKMTO تعرض ناقلة نفط لحادثة أمنية على بعد 98 ميلًا بحريًّا شمال جزيرة سقطرى في خليج عدن.

وذكرت الهيئة أن مركبًا صغيرًا يقل خمسة مسلحين اقترب من الناقلة، ما دفع فريق الأمن المسلح على متنها إلى إطلاق طلقات تحذيرية أجبرت المركب على تغيير مساره والابتعاد عن السفينة.

وأضافت الهيئة أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في الحادث، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.