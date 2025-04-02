الإمارات تطلق «خدمات الشحن السريع» حول العالم

أعلنت شركة “طيران الإمارات”، إطلاق برنامج “الإمارات لخدمات الشحن السريع” لترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع سريع النمو بالاعتماد على أسطول طائراتها الضخم، وشبكة وجهاته الواسعة”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”: “عملت الناقلة على تنفيذ برنامج واسع لتجربة هذه الخدمة بشكل عملي قبل تدشينها، بالتعاون مع عملاء عالميين، بهدف التعامل مع أي تحديات ومعوقات في هذا المجال بشكل مسبق”.

ووفق الوكالة، “نقلت “الإمارات لخدمات الشحن السريع”، على مدار العام الماضي، آلاف الطرود من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، وبلغ متوسط وقت التسليم أقل من 48 ساعة ، لتصبح “الإمارات لخدمات الشحن السريع” جاهزة للعمل، خصيصا للأعمال”.

ووفق الوكالة، تتمتع “الإمارات لخدمات الشحن السريع”، “بقدرات نقل الشحنات على متن أكثر من 250 طائرة ركاب وشحن عريضة البدن، وتقديم خدمات شاملة من الباب إلى الباب بالاعتماد على شبكة شركاء موثوقة ومتكاملة في الأسواق التي تعمل فيها، لإدارة جوانب عمليات التخليص الجمركي والنقل من البداية حتى النهاية”.

وبحسب الوكالة، “ستوفر “الإمارات لخدمات الشحن السريع” خدماتها في البداية في سبعة أسواق، ويجري العمل حالياً على مد نطاق خدماتها تدريجياً إلى أسواق أخرى، مع تمتعها بآفاق نمو غير محدودة، حيث يمكن لها مستقبلاً توصيل الطرود والشحنات إلى أي وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات، كما تقدم “الإمارات لخدمات الشحن السريع” خدمات رقمية بالكامل، مع منصة تقنية، وتضمن أنظمة التتبع المتطورة والتحديثات الفورية تحقيق مستويات كفاءة وموثوقية من لحظة استلام الشحنات وحتى لحظة تسليمها في جميع أنحاء العالم”.