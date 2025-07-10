الإمارات تطلق منظومة حكومية ذكية لرصد وتحليل الأداء باستخدام «الذكاء الاصطناعي»

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق “منظومة الأداء الحكومي الاستباقي”، التي تمثل نقلة نوعية في آليات التقييم والمتابعة الحكومية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وتُعنى المنظومة برصد أكثر من 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات الحكومية أكثر من 50 ألف قرار استباقي سنوياً، مع تسجيل تحسن سنوي متوقع في الأداء بنسبة 60%، كما تسهم في توفير أكثر من 250 ألف ساعة عمل حكومي عبر تدريب 200 موظف في مجال إدارة الأداء وتحليل البيانات، ويستخدمها أكثر من 250 ألف مستخدم.

وتهدف المنظومة إلى رفع كفاءة وفعالية الجهات الحكومية من خلال تحسين استغلال الموارد وتعزيز جودة الخدمات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية بدقة والتزام بالجداول الزمنية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة وموثوقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر قياس الأداء ومراجعة النتائج بانتظام.

وتعتمد المنظومة على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ تحليلات معمقة وأداء تنبؤي، وتوظف نظام إدارة الأداء الحكومي الذكي الذي يضمن مراقبة دقيقة لمؤشرات الأداء، مع توفير تقارير مرنة تساعد على التنبؤ بالتحديات والفرص المستقبلية واتخاذ إجراءات استباقية.

وأكد محمد بن راشد أن التحسين المستمر هو من عادات عمل الحكومة، مشيراً إلى أن “لا يوجد نظام مثالي.. ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين”، وأن المنظومة ترسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في القطاع الحكومي.

يُذكر أن منظومة الأداء الحكومي في الإمارات شهدت تطورات مستمرة منذ انطلاقها عام 2008، وصولاً إلى الجيل الجديد الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي المتقدم، لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية في التحول الرقمي وكفاءة الأداء الحكومي.