الإمارات تعتمد أول عملة رقمية مستقرة مرتبطة بـ«الدرهم»

أعلنت الشركة العالمية القابضة و”القابضة” (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي.

وبحسب وكالة “وام”، ستخضع العملة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومن المقرر أن يصدر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات، العملة الجديدة بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.

ووفق الوكالة، ستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية، حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تصميم العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي لتمكين عمليات الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدامها، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.

وبحسب “وام”، ستُستخدم العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفق الوكالة، تعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة “إيه دي آي”، وهي تقنية متقدمة طُوِّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.

هذا وتعمل مؤسسة “إيه دي آي” على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعيًا لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي، وفي هذا السياق، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.