الإمارات تعلن استلامها نجل «القرضاوي» من لبنان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن تسلمها المصري، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل، يوسف القرضاوي، من السلطات اللبنانية.

وأوضحت أنها “تسلمت “القرضاوي”، بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن “أمر تسليم “عبد الرحمن القرضاوي”، “جاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين”.

وختمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتأكيد على “وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين، واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم”.