الإمارات تعلن: عام 2024 الأفضل اقتصادياً على مر تاريخها

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن “عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها”.



وأشار محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”، إلى “تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا”.

وقال إنه “تم توقيع أكثر من 140 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد، والاستدامة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن والدفاع، والعمل الإنساني الدولي”.

وتحدث بن راشد، عن “انتهاء مشروع وطني استمر 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول لتحديث 80% من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، مما أسهم في خلق بيئة محفزة للنمو”.

بالنسبة للإنجازات الاقتصادية، “تم تسجيل 200 ألف شركة جديدة، وتجاوز حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم، فيما وصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة، وتم تحقيق صادرات صناعية بقيمة 190 مليار درهم”.

وفيما يخص قطاع الطيران والسياحة، شهدت الإمارات عبور 150 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، واستقبال المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل”.

وقال: “أطلق المواطنون 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وكان عناك زيادة بعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 350% ليصل إلى 131 ألف مواطن، بفضل برنامج “نافس” الوطني، وتم تنفيذ أكثر من 750 مشروعًا ومبادرة وطنية، وإصدار 1300 قرار حكومي لدعم البيئة التنظيمية وتعزيز النمو المستدام”.

وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر … واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل



وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة .. وتضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350% ، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل… pic.twitter.com/N5udraPKfK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 2, 2025