الإمارات تعلن مقتل وإصابة 13 عسكريا

أعلنت الإمارات “عن مقتل وإصابة 13 عسكريا إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب”.

وقالت وزارة الدفاع: “إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح، مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة”.

وأفادت الوزارة “بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة”، معربة “عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، وتقدموا بـ”خالص العزاء والمواساة” إلى أسر الضحايا.”

وكانت الإمارات، أعلنت في عام 2019، “مقتل ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.