الإمارات تفتتح أكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم

أعلنت الإمارات عن افتتاح أول وأكبر محطة لتحلية المياه، والتي تعتبر أضخم مشاريع تحلية المياه في العالم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، افتتحت في إمارة أم القيوين الإماراتية، أول وأكبر محطة تحلية مياه البحر “نقاء”، بقدرة 150 مليون غالون مياه محلاة يوميا، وفق نظام المنتج المستقل.

وأكد نائب رئس الدولة، منصور بن زايد آل نهيان، أن مشروع محطة “نقاء”، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه، ويعزز نهج الإمارات الاستباقي في التخطيط لمستقبل مستدام.

من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” سهيل محمد المزروعي، أن قدرة المحطة الإنتاجية تصل إلى نحو 50 مليار غالون سنويا، ورافد رئيسي في هذا القطاع يكفي لتلبية حاجة نحو 2 مليون ساكن في نطاق المناطق الشمالية من البلاد.

يذكر أنه افتتح المحطة نائب رئيس الدولة، منصور بن زايد آل نهيان بحضور عدد من المسؤولين، وتم تنفيذ المحطة بالشراكة بين كل من شركة “الاتحاد للماء والكهرباء”، وشركة “مبادلة للاستثمار”، وشركة “أكوا باور” من المملكة العربية السعودية.