الإمارات تفكك تنظيم إرهابي مرتبط بـ«جهات خارجية»

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، على خلفية تورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار داخل الدولة.

وأوضح الجهاز أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة داخل الأراضي الإماراتية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت وجود ارتباطات خارجية للتنظيم، من بينها صلات مع ما وصفه بـ“ولاية الفقيه” في إيران.

وأضاف جهاز أمن الدولة أن التحقيقات أظهرت تبني أعضاء التنظيم لأفكار وأيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، إلى جانب قيامهم بعمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، ضمن مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن البيان أن عمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة كشفت عقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر وتنظيمات وُصفت بالمشبوهة، بهدف نشر أفكار مضللة واستقطاب الشباب الإماراتي لصالح ولاءات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة الداخلية والخارجية، ومحاولة تقديم صورة سلبية عنها.

وأشار الجهاز إلى أن المتهمين تورطوا كذلك في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة.

وذكر البيان أن التهم الموجهة لأعضاء التنظيم شملت تأسيس وإدارة تنظيم سري داخل الدولة، وتقديم ولاءات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد جهاز أمن الدولة في الإمارات استمراره في التصدي لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه العملية في إطار الإجراءات الأمنية التي تنفذها دولة الإمارات لمكافحة التنظيمات السرية والخلايا التي تُصنفها السلطات ضمن التهديدات الأمنية، خصوصًا تلك المرتبطة بتمويل أو توجيه خارجي.

وتشدّد الأجهزة الأمنية الإماراتية على مراقبة أي نشاطات يُشتبه في ارتباطها بأجندات خارجية أو تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.