الإمارات تكشف هويّة وصور قتلة «الحاخام» الإسرائيلي

كشفت الإمارات، صور وهوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي، “الحاخام تسفي كوغان” الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقالت السلطات الأمنية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة: “يحمل القتلة الجنسية الأوزبكية وهم: أولمبي توهيروفيتش (28)، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عام، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عام”.

وأمس، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية “القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي تسفي كوغان مؤكدة القدرة على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره”.

وشددت الوزارة على أن “دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها “لن تدخر جهدا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها”.

وأكدت أن “جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة”.

وحذرت الوزارة، من أنها “ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه”.