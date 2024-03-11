الإمارات تواصل ريادتها في مجال «الذكاء الاصطناعي»

أعلنت الإمارات عن تأسيس شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة، في تحسين حياة الأجيال.

وأعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي أطلقهُ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة “إم جي إكس”؛ وهي شركة استثمار تكنولوجي، وستكون شركات “مبادلة للاستثمار وجي 42″، مؤسسين في الشركة الجديدة.

وحسب وسائل إعلام إماراتية، سوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

ووفق المعلومات، ستعمل شركة “إم جي إكس” على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة: “نعمل على تأسيس شركة “إم جي إكس”، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم.

يذكر أن الإمارات حلّت في المركز الأول عربياً والـ 28 عالميا على مؤشر الذكاء الاصطناعي، الصادر عن شركة “تورتواز ميديا” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، العم الفائت 2023.