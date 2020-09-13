الإمارات.. تُسجّل 1007 إصابة بيوم واحد «كورونا»

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم،

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها 95,287 فحصا جديدا خلال 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وسجلت الإمارات 1007 إصابات بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة إصابات يومية في الدولة الخليجية منذ بدء تفشي الوباء فيها، أمس السبت، وذلك مقارنة بالأعداد القليلة جدا نسبيا التي كانت تسجّل قبل شهر واحد فقط.

وهذه المرة الاولى التي يتجاوز عدد الاصابات اليومي في الإمارات عتبة 1000. ووصل العدد الأعلى من الإصابات اليومية إلى 994 في 22 مايو قبل أن يتراجع إلى 197 إصابة فقط في 10 أغسطس الماضي.

وكانت أبوظبي حذّرت الخميس الماضي من ازدياد الإصابات في الأسابيع الماضية، من دون أن تعلن عن أي إجراءات اغلاق جديدة.

ونقلت قناة “مونت كارلو” عن المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني 88% من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي”.

وأكدت أن أسباب ارتفاع الحالات “مرتبط بالالتزام الفردي، وذلك يشمل التساهل من بعض الأفراد شخصياً في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والاستمرار بالزيارات والتجمعات في المنازل أو المطاعم”.

وأشارت الحوسني إلى أن “12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات وعدم التزامهم بإجراءات الحجر 14 يوم”.

وسجلت الإمارات حتى الآن 78849 إصابة بالفيروس، بينها 399 وفاة و68983 حالة تعافي، وأغلقت البلاد لأسابيع بدءا من مارس الماضي قبل أن يعاد فتحها أمام الاعمال والسياحة.