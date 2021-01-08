الإمارات تُعلن إعادة فتح كافة المنافذ الحدودية مع قطر

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارا من غدٍ السبت.

جاء ذلك على لسان خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

وقال بالهول إن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب اتفاق “العلا” بالسعودية.

وأضاف: “الاتفاق يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه”.

وتابع: “الإمارات ستعمل على إعادة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركة القادمة والمغادرة اعتبارا من 9 يناير الجاري وتم توجيه الجهات المعنية في الإمارات بهذه الإجراءات”.

كما أكد المسؤول الإماراتي، أن بلاده ستعمل مع قطر على “إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية”.

ويأتي ذلك عقب توقيع “بيان العُلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وعُقِدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، يوم الثلاثاء، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ يونيو 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.