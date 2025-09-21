الإمارات تُوقف إصدار التأشيرات لعدد من الدول بينها ليبيا

أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار يقضي بتجميد منح تأشيرات السياحة والعمل لمواطني 9 دول، من بينها ليبيا، اعتباراً من مطلع عام 2026.

وبحسب القرار، فإن المواطنين الليبيين لن يتمكنوا من تقديم طلبات جديدة للحصول على تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات حتى إشعار آخر، فيما لم توضح الجهات الرسمية بعد الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة أو المدة المتوقعة لاستمرارها.

وفي السياق ذاته، أكد وكلاء سفر لـ”عين ليبيا” أن طلبات التأشيرة معلّقة حالياً، باستثناء حاملي الجوازات الأجنبية، مشيرين إلى أن الشركات السياحية أوقفت استقبال وإصدار طلبات التأشيرات بانتظار صدور تعليمات أوضَح من الجهات المختصة في الإمارات.