عربي ودولي

الإمارات.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 10 آلاف حالة

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أبريل 2020 - 18:27
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عربي ودولي
إجراء أكثر من 35 ألف فحص. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أنها أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 536 حالة جديدة مصابة بكورونا، من جنسيات مختلفة.

ونوهت بتسجيل شفاء 91 حالة جديدة، وتعافيهم بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في البلاد 1978 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد الحالات إلى 76 حالة وفاة في عموم البلاد، موضحة أن حالات الوفاة المسجلة لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

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