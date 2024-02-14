الإمارات مستعدة لدعم  حوار ليبي ينهي المراحل الانتقالية

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “محمد بن زايد” دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، واستعدادها لدعم أي حوار يهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتخابات.

وخلال لقائه اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في قصر المنار بأبوظبي، ناقش الجانبان نتائج لقائهما السابق بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، والوقوف على آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

كما تمت مناقشة الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين البلدين من أجل التهدئة والاستقرار.