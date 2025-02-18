الإمارات وأوكرانيا يوقّعان اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين

بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، أعلنت الإمارات وأوكرانيا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، في العاصمة الإماراتية.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان، “أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، وقال: “نتطلع إلى أن تكون هذه الاتفاقية نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم التنمية المشتركة لبلدينا، نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع”.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، “لى أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أنها ستساهم في خلق فرص جديدة تدعم المصالح المشتركة للشعبين”.

وبحسب وسائل إعلام إمارتية، “بموجب الاتفاقية، سيتم إعفاء 99 في المائة من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97 في المائة من صادرات أوكرانيا إلى الإمارات من الرسوم الجمركية فوراً، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما ستساهم في دعم التعافي الاقتصادي الأوكراني، وخلق فرص جديدة في قطاعات البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، والطيران، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات”.

وقالت الإمارات: إن “هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عالمياً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأوكرانيا في عام 2024 نحو 372.4 مليون دولار. كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق هدف الإمارات برفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031”.

هذا “وتحظى أوكرانيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 إلى 372.4 مليون دولار أمريكي”.

بحثت مع فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، خلال لقائنا اليوم في أبوظبي، العمل المشترك لتعزيز علاقاتنا التنموية وشهدنا التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين.… pic.twitter.com/nmBw4e85to — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 17, 2025