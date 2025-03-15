الإمارات والبحرين.. إحداث نقلة نوعية في تقنيات «الرصد الفضائي»

في نقلة نوعية في تقنيات الرصد الفضائي، “أطلقت الإمارات، اليوم السبت، بنجاح أول قمر اصطناعي راداري “اتحاد سات”، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، وفق ما أعلن “مركز محمد بن راشد للفضاء”.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، “يتميز “اتحاد سات” بتكنولوجيا متطورة لرصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية والبيئية المتنوعة، وفي كافة أوقات اليوم ليلا ونهارا، وقد تم تطوير “اتحاد سات” ضمن شراكة استراتيجية مع شركة “ساتريك إنشيتيف” الكورية الجنوبية”.

ووفق الصحيفة، “قاد فريق “مركز محمد بن راشد للفضاء” عملية تحديد الخصائص التقنية للقمر الاصطناعي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الأولي والاختبار التقني لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية، وفي المراحل المتقدمة من المشروع، تولى مهندسو المركز قيادة عمليات التصميم النهائي والتصنيع بالشراكة مع خبراء من “ساتريك إنشيتيف”.

وبحسب الصحيفة، “يتميز “اتحاد سات” بتكنولوجيا متطورة تتيح له رصد الأرض بدقة عالية، مما يعزز القدرة في مراقبة البيئة والأوضاع الجوية في مختلف الظروف، ويوفر 3 أنماط للتصوير وهي تصوير دقيق لمناطق صغيرة، وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة، ورصد ممتد لمناطق أطول”.

وبحسب المعلومات، “تجعل كل هذه التقنيات من ” اتحاد سات” أداة حيوية لخدمة قطاعات متعددة، بدءا من اكتشاف تسربات النفط، مرورا بـإدارة الكوارث الطبيعية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة. كما سيتم معالجة البيانات التي سيوفرها “اتحاد سات” بتقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي”.

ووفق الصحيفة، “من المتوقع أن يصل “اتحاد سات” إلى مداره خلال ساعتين، ليبدأ بإرسال أول إشارة إلى مركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيتم تشغيله وإدارته بالكامل”.

Liftoff! The Falcon 9 rocket, carrying the SAR satellite Etihad-SAT, has launched.#EtihadSAT pic.twitter.com/OHmVop0NsI — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 15, 2025

البحرين تطلق أول “قمر صناعي” إلى الفضاء

شهدت مملكة البحرين، اليوم السبت، “إطلاق أول قمر صناعي لها، والذي تم تصميمه وتطويره بالكامل داخل أراضيها”.

وأعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، أن “القمر صناعي “المنذر”، تم إطلاقه اليوم على متن صاروخ “فالكون 9” من قاعدة “فاندنبرغ” في أمريكا”.

ووفق صحيفة “الأيام” البحرينية، “يُعد “المنذر”، أول قمر اصطناعي بحريني يتم تطويره بالكامل محليا، ويهدف إلى ترسيخ تقنيات الأقمار الصناعية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الفضاء، كما يعتبر “المنذر” هو الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن قمر صناعي من هذا الحجم”.

وأوضح المهندس يوسف القطان، مهندس فضاء ومسؤول السلامة وتكامل واختبار القمر الصناعي “المنذر”، “أن الفريق نجح في تجاوز تحديات تطوير القمر بفضل الجهود المشتركة، حيث خضعت أنظمته لاختبارات دقيقة لضمان عملية إطلاق وتشغيل ناجحة”.

عاجل .. بالفيديو شاهد اللحظات التاريخية لإطلاق القمر الصناعي البحريني "المنذر" pic.twitter.com/lI2fUgcOKj — ALAYAM – الأيام (@ALAYAM) March 15, 2025