الإمارات.. وفاة طفل بعد نسيانه داخل «حافلة لنقل التلاميذ»

توفي طفل عمره سبع سنوات، بعد نسيانه داخل سيارة لنقل التلاميذ، في إحدى مناطق إمارة الشارقة بالامارات.

وقالت القيادة العامة لشرطة إمارة الشارقة، بأنه “ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بوفاة طفل داخل سيارة بإحدى مناطق إمارة الشارقة، وبانتقال الفرق المعنية والتحقيق في ملابسات الحادثة، تبين أن أحد أولياء الأمور من الجنسية الآسيوية تعاقد مع إحدى السائقات لنقل أبنائه إلى المدرسة، وعند وصولهم، نزل الجميع باستثناء طفل يبلغ من العمر 7 سنين، وأوقفت السائقة المركبة بجوار المدرسة وأوصدتها دون التأكد من خلوها، وذهبت مع زوجها، وعند موعد خروج الطلبة وجدت الطفل قد فارق الحياة داخل المركبة”.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، “أولياء الأمور إلى استخدام الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الأطفال، والتي يتوافر بها كافة وسائل الأمن والسلامة، وتخضع لمتابعة مستمرة من الجهات المسؤولة، أو قيام ولي الأمر بنفسه بنقل أبنائه إلى المدرسة، فهو أحرص على توفير العناية الكاملة وتوفير أقصى درجات الأمان لهم”.

وحذرت من خطورة “التعاقد مع سائقين غير مرخص لهم، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على حياة أبنائهم، نظرا لجهلهم بإجراءات السلامة التي تفرضها السلطات المختصة، وهو ما يعرض سلامة أبنائهم للخطر”.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى، “فقد شهدت مملكة البحرين حوادث مشابهة حيث توفي الطفل سيد جعفر العبار “4 سنوات” في العام 2008 بعد نسيانه في حافلة المدرسة، وتكررت الحادثة ذاتها في العام 2013 بوفاة الطفل راشد أبو زهيرة البالغ من العمر خمس سنوات، وفي السعودية، عام 2022، توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اختناقًا بعد نسيانه في حافلة خاصة مستأجرة في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من قبل سائق الحافلة”.