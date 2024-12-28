الإمارات وقطر تودّعان بطولة «خليجي 26»

تأهل منتخبا عمان والكويت، إلى نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 26” المقامة بالكويت، بينما ودع منتخبا قطر والإمارات البطولة، بعد انتهاء الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وتعادل المنتخب العماني، مع نظيره الإماراتي، بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جابر المبارك، وبتلك النتيجة، تصدّر منتخب سلطنة عمان، المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما خرج المنتخب الإماراتي بنقطتين.

وعلى ملعب جابر الأحمد الدولي، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره القطري بنتيجة (1-1)، وينتيجة اللقاء، رفع المنتخب الكويتي، رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، كما رفع المنتخب القطري، رصيده إلى نقطتين، واعتلى منتخب سلطنة عمان، صدارة الترتيب متفوقا على المنتخب الكويتي بفارق اللعب النظيف، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات منافسات البطولة.

هذا “ومن المقرر أن يواجه منتخب سلطنة عمان، في الدور قبل النهائي مع ثاني المجموعة الثانية، بينما يلعب المنتخب الكويتي، مع أول المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الثانية، منتخبات البحرين، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وتُختتم مباريات المجموعة الثانية، اليوم السبت، بمواجهتي البحرين ضد اليمن، والسعودية ضد العراق.