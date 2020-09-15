الإمارات و إسرائيل تدرسان 8 اتفاقيات اقتصادية..من بينها التجارة الحرة

حسب ما نقل موقع “إسرائيل 24” وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق أن الإمارات والكيان الصهيوني تناقشان صياغة 8 اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد.

ومن الاتفاقات التي تتم مناقشتها وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوج بين البلدين. ووفقا مانقلت قناة روسيا اليوم عن الموقع فإن الوزير الإماراتي أشار إلى أن الإمارات والكيان الصهيوني تدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأمر يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة.

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال جلسة افتراضية عقدت عبر الإنترنت لمجلس الأعمال التجارية للإمارات والولايات المتحدة.