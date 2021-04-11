الإمداد الطبي يرفع درجة الاستعداد لاستلام وحفظ لقاح كورونا

أعلن أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي طرابلس، عن جاهزية الحلقة لحفظ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في درجة حرارة معينة لضمان سلامته.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس قسم المخازن بوزارة الصحة مساء اليوم الأحد، رفقة المسؤولين في الجهاز لمخازن الحلقة الباردة بالإدارة العامة، للوقوف على آخر الاستعدادات التي يقوم مهندسي الشركة المنفذة للمخازن الذين أكدوا وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل ثلاجات حفظ اللقاح الإضافية بعد تجربتها عديد المرات حسب الدرجات المئوية للتبريد التي تتناسب مع حفظ اللقاحات.

وأكد المهندسون بأن مخازن الإدارة العامة لديها القدرة لسعة أكثر من مليوني جرعة من اللقاح دفعة واحدة وعلى استعداد لاستلام الشحنات التي ستورد خلال الأيام القادمة لحفظها.

الامداد الطبي يرفع درجة الاستعداد لاستلام وحفظ لقاح " كورونا في مخازن الحلقة الباردة بالادارة العامة طرابلس 11 ابريل… تم النشر بواسطة ‏جهاز الامداد الطبي – الادارة العامة – طرابلس‏ في الأحد، ١١ أبريل ٢٠٢١