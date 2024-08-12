الإمداد الطبي يستلم شحنة من أدوية مرضى الأورام

تسلّمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بطرابلس، شحنة من الصنف الدوائي Keytruda 100 mg المخصص لعلاج مرضى الأورام، بحضور لجنة الفحص والاستلام التي اتخذت الإجراءات المتبعة حيالها.

وأكد الجهاز بأن الشحنة سيتم توزيعها على المراكز الطبية المختصة بعد معايرتها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومنح الإذن لتوزيعها.

ويأتي توفير أدوية الأورام مؤخرا تنفيذا للعطائين العام والمحلي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لتوطين علاج مرضى الأورام بالداخل وتوفير علاجهم.

تنفيذا للعطاء المحلي العام وبمتابعة مباشرة من رئيس لجنة الادارة مخازن الحلقة الباردة بجهاز الامداد الطبي تستلم شحنة… تم النشر بواسطة ‏جهاز الإمداد الطبي – الإدارة العامة – طرابلس‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤