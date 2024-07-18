«الإمداد الطبي» يواصل تسليم المؤسسات الصحية مختلف البنود

تواصل مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس، تسليم مندوبين المؤسسات الصحية بمستوياتها الثلاث، والمنتشرة في مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب ووسط البلاد، احتياجات المؤسسات الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ العطائين المحلي والعام بما يضمن توفير الأصناف الدوائية وفق احتياجات الدولة الليبية، وتتويجًا لجهود وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في معالجة ملف العطاء العام للدولة المتوقف منذ عام 2009.

وتسلّمت بعض المراكز والمؤسسات الطبية والمستشفيات، شحنات من الأدوية العامة منها: إدارة الخدمات الصحية الرياينة، العيادة المجمعة الرياينة، مستشفى الشويرف ترهونة، العيادة المجمعة الزاوية، مركز طرابلس لخدمات الكلى، المعهد القومي للأورام صبراتة، إدارة الخدمات الصحية العوينية، وحدة غسيل الكلى سوق الخميس امسيحل، مستشفى ككلة القروي، إدارة الخدمات الصحية ابوسليم، مستشفى الحوادث الزنتان.

فيما سلمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي عددا من المرافق الصحية احتياجاتها من مشغلات المختبرات.