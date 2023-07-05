الإنفاق العام والإفصاح.. محور اجتماع «الدبيبة» بمحافظ المركزي

عُقِد الثلاثاء، في مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار المحافظ مصطفى المانع.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لتقييم ومناقشة الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء.

وشدد الحاضرون على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.

هذا واتفق الحاضرون على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.