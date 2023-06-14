الإنفاق العام والإفصاح.. محور لقاء «الدبيبة» برئيس المجلس الرئاسي

عُقد مساء اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء خُصص لمناقشة الإنفاق للعام 2023م.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على حق كل الليبيين دون استثناء في التنمية العادلة والاستفادة من مواردهم بشكل شفاف في ظل آلية وطنية شاملة تضمن وحدة أراضيها وسيادتها على مواردها.

وأكد المنفي أن الشفافية والإفصاح على كافة المصروفات وتوضيح الجهات المستفيدة هي خطوة مهمة يجب استكمالها بقيادة مشتركة لتحديد أولويات الإنفاق العام وخطة وطنية للإصلاح الاقتصادي ليعلم المواطن الليبي أوجه الصرف وقيمته ومدى استفادة كافة المدن والمناطق الليبية منه.

بدوره أكد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية تقوم بصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة الليبية دون استثناء ومخصصات الباب الثاني لكافة مؤسسات الدولة وفق المعتمد من وزارة المالية، مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه خلال النصف الأول (79%) منه يذهب للمواطن مباشرة كالمرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الشهداء وطلبة الجامعات ودعم المياه والكهرباء والخدمات العامة.