الإنفاق العسكري العالمي يسجل رقما قياسيا!

أصدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، تقريرا أفاد بأن الإنفاق العسكري العالمي سجل رقما قياسيا عام 2023.

وذكر التقرير، أن الإنفاق العسكري العالمي شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 9% على أساس سنوي، في عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي، قدره 2.2 تريليون دولار، بعدما أدّت الصراعات المتعدّدة إلى تفاقم انعدام الأمن العالمي.

وقدّر التقرير، أن الإنفاق العسكري العالمي سيسجّل رقما قياسيا آخر خلال العام الحالي 2024، في ظل استمرار الصراعات المتعددة حول العالم.

وبحسب التقرير، لا تزال أمريكا تمثل الحصة الأكبر من هذا الإنفاق، بينما تمثل الصين وروسيا وحلف شمال الأطلسي أكثر من 70% من الإنفاق الدفاعي العالمي.

ووفق بيانات التقرير، شكلت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بقيادة أمريكا، أكثر من نصف الإنفاق الدفاعي القياسي البالغ 2.2 تريليون دولار على مستوى العالم في العام الماضي.

وقال المدير العام للمعهد، باستيان جيجريش، إن العوامل المختلفة تمثل صورة لعدم الاستقرار الاستراتيجي.

وأشار جيجريش، إلى عدة قضايا حول العالم، كالحرب في أوكرانيا، والتحديث العسكري في الصين، والصراعات في الشرق الأوسط والانقلابات في أفريقيا.

وكانت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية، أشارت إلى أن تراكم الأزمات المسلحة والحروب في العالم، من غزة إلى أوكرانيا مروراً بتايوان، تعرض قدرة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها للإجهاد، وتستنزف قدراتهم العسكرية.