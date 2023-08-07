الإنقلابيين في النيجر: «دولة أجنبية عظمى» تحضر لعدوان على البلاد

حذّر المجلس العسكري الحاكم في النيجر من «أي مغامرة عسكرية» للتدخل في بلده، وقال إنّها ستكون كارثة على الاستقرار والوحدة في المنطقة.

وذكر المجلس في النيجر في بيان أنّ هناك انتشارا مسبقا لقوات في بلدين وسط أفريقيا «استعدادا لتدخل عسكري في بلدنا»، دون تحديد هذين البلدين، محذرا من أنّ «أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال».

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر مساء أمس الأحد إغلاق المجال الجوي، متّهما «دولة أجنبية عظمى» بالإعداد لما وصفه بعدوان على بلده.

وتأتي هذه الإجراءات مع انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» للتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة.