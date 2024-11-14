السعودية.. الإيجارات ترفع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى

واصلت الإيجارات السكنية تأثيرها على معدلات التضخم في السعودية خلال شهر أكتوبر، ودفعته للتسارع بأعلى وتيرة في 14 شهراً، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.9% في أكتوبر، مع ارتفاع الأغذية والمشروبات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، وارتفاع أسعار المجوهرات والمطاعم والفنادق.

ومع ذلك، كانت أكبر زيادة من نصيب الإيجارات التي ارتفعت بأكثر من 11% الشهر الماضي، وكان تأثيرها على وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأكبر كونها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.3%، مدفوعاً أيضاً بزيادة إيجارات المساكن.

ويقترب معدل التضخم في المملكة حالياً من تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة الشهر الماضي والذي توقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المتوسط 1.7% في 2024، لتتباطأ بذلك وتيرته من 2.3% في العام الماضي، وهو الأدنى في 4 سنوات. وفي 2025، سيسجل التضخم 1.9% بحسب توقعات الصندوق.

بجانب الإيجارات، ارتفع على نحو هامشي أسعار الأغذية والمشروبات، صاحبة ثاني أعلى وزن نسبي في سلة التضخم، كما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ما يزيد عن 2% مدفوعة بصعود كبير في أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بلغ 24%.