الإيرادات النفطية.. محور اجتماع موسع بديوان المحاسبة

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعا بمقر الديوان في طرابلس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، بحضور مدراء الإدارات المختصة من الديوان والمصرف والمؤسسة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.

وخَلُصَ الاجتماع إلى الاتفاق على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024م، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025م، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.