«الإيسيسكو» تُصادق على إدراج مواقع ليبية على لائحة التراث الإسلامي

صادقت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، “الايسيسكو” على إدراج 22 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا باسم ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية قولها، أنها قدمت ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وعناصرها المعمارية وتقارير حالة حول صيانتها والحفاظ عليها، عن طريق لجنة تضم خبراء من الجهات العامة المعنية، لإنجاز ترشيح أبرز المواقع التراثية في مختلف مناطق الوطنوتسجيلها على قائمة التراث الإسلامي.

وضمت القائمة العديد من العناصر المهمة وهي : من قصر الزهر “قصر الملك”، بلدة الجديد القديمة، قصر نالوت، قصر ليبيا، وأن تكوفي، قلعة جالو، جامع دوار خليل باشا، بوابة معرض طرابلس الدولي، اثرون، قلعة مجزم، قلعة كوكمن، محطة قطار جنزور، واحة بزيمة فيلا سلين، الزاوية السنوسية، جبل العوينات، كنسية مريم، موقع زاوية السبعة الفواتير، موقع مستوطنة قرزة، ضريح صفيت.

وبيّنت الوزارة أن هناك 31 عنصرا في اللائحة التمهيدية ينتظر المصادقة عليها خلال الاجتماع. ولفتت الوزارة إلى أنها ستعمل على تسجيل مزيد من العناصر التراثية، في إطار سياستها الرامية للحفاظ على التراث الليبي، وتعميم ذلك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، بما من شانه ان يعرف بالتراث الوطني الليبي وابعاده الثقافية والتراثية.