الإيقاع بعصابة سرقة منازل في بنغازي

أوقعت مديرية أمن بنغازي بتشكيل عصابي متخصص بسرقة المنازل، بعد أن تورط في السطو على عدد من المنازل، وتمت استعادة قسم كبير من المسروقات لاسيما المشغولات الذهبية.

وذكرت المديرية في بيان لها أمس الجمعة، إنه بعد تكرار وقوع حوادث سرقة قيدت ضد مجهول، باشر أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية التحقيق في الوقائع، والاستماع إلى أحد ضحايا السرقة، الذي أفاد بأن مصوغات ذهبية ومواد كهربائية، ومبلغ مالي سرقت من منزله.

وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، وانتقل أعضاء وحدة القبض إلى مكان الواقعة بمنطقة بوعطني، وتمكنوا من التوصل لمعلومات تفيد بأن مركبة نوع سامسونج بيضاء اللون، وعلى متنها شخصين كانت تتردد على المنطقة.

وبعد البحث والتحري تمكن أعضاء التحريات من ضبط المركبة، وعلى متنها أحد الأشخاص وبتفتيش المركبة عثر على حقيبة فيها مستندات تخص الشاكي، وعائلته، واتضح أنه لم يتخلص منها ولا تزال موجودة بالمركبة، بالإضافة إلى بعض المواد الكهربائية وقطعة حشيش صغيرة وقرص من حبوب الهلوسة.

وحاول المتهم الهروب، وقام بصدم مركبات المواطنين، إلا أنه تم ضبطه والإنتقال به إلى القسم للتحقيق معه، وتبين أنه يدعى أ.ر.ب من مواليد 1998.

واعترف المتهم بسرقة منزل الشاكي، وكان برفقته أحد الأشخاص جاري البحث عنه كما اعترف بسرقة شقة مواطن بحي المشير، وتقدر السرقات بمبلغ وقدره 15.000 ألف دينار، بالإضافة إلى سرقة منزل مواطن بمنطقة شبنة، وسرقة منزل مواطن أخر بمنطقة شبنة، وتقدر المسروقات بمبلغ وقدره 10.000 آلاف دينار.

واعترف المتهم بعدة سرقات أخرى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.