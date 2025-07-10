ائتلاف القوى السياسية يُعلن دعمه الكامل لمبادرة فريق الحوار والمصالحة السياسي

أعلن الائتلاف الليبي للقوى السياسية والنقابات والروابط والاتحادات المهنية والاجتماعية، في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن تأييده الكامل لمبادرة فريق الحوار والمصالحة السياسي المنبثق عن حزب ليبيا الوطن وتجمع الأحزاب والائتلافات الليبية، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو حل شامل وجذري للأزمة الليبية.

وأكد الائتلاف أن المبادرة تمثل عودة للكلمة الفصل للشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية والمرجعية العليا لأي مشروع وطني، مشددًا على أهمية التوافق والمصالحة الوطنية كسبيل لبناء الدولة على أسس المشاركة الواسعة والوحدة الوطنية، واحترام إرادة كافة الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

ودعا البيان كافة الأطراف والقوى الوطنية إلى الالتفاف حول هذه المبادرة والعمل من أجل إنجاحها، بما يسهم في استقرار ليبيا ووحدتها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الأمن والسلام والتنمية.

وختم الائتلاف بيانه بالدعاء بالتوفيق، مجددًا التزامه بدعم كل الجهود الوطنية الهادفة إلى إنقاذ البلاد وتوحيد مؤسساتها.