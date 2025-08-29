«الائتلاف الليبي» يحذر من تحركات عسكرية في طرابلس ويؤكد دعمه لخارطة الطريق

أصدر الائتلاف الليبي للقوى السياسية والنقابات والروابط والاتحادات المهنية والاجتماعية البيان رقم (17/25)، معربًا فيه عن بالغ القلق إزاء التحركات العسكرية الجارية في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، والتي اعتبرها تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار.

وأكد الائتلاف في بيان تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن هذه التحركات تمثل محاولة واضحة لتعطيل المسار الأممي وخارطة الطريق نحو تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات، مشددًا على رفضه القاطع لاستخدام القوة كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته دعمه الكامل لخارطة الطريق التي تم طرحها في ملتقى طرابلس للفريق السياسي للحوار والمصالحة، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الوطن.

كما ثمّن الائتلاف المواقف الوطنية التي ترفض العودة إلى دائرة الحرب، مؤكدًا أن ليبيا اليوم في أمسّ الحاجة إلى وحدة الصف وتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب والأجيال القادمة، لبناء دولة مدنية مستقرة يسودها السلم والعدالة.

وختم البيان بدعوة شاملة لكافة القوى الوطنية إلى التمسك بخيار السلم، والابتعاد عن التصعيد العسكري، حفاظًا على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.