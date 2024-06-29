الائتلاف الليبي يُؤكد ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة

طالب الائتلاف الليبي للقوى السياسية والروابط المهنية والاجتماعية، باختيار حكومة تكنوقراط مصغرة لتوحيد البلاد والإشراف على الانتخابات وتكون مدتها سنة واحدة فقط.

جاء ذلك في بيان إشهار الائتلاف تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عقب حفل الإشهار الذي أقيم اليوم السبت بالعاصمة طرابلس لائتلاف القوى السياسية الجامعة لكل مكونات وأطياف الشعب الليبي التي لها حق تقرير مصير بلادها واستعادة الملكية الليبية للحل السياسي ليصبح ملكية ليبية خالصة.

ويضم الائتلاف قادة الأحزاب السياسية وقادة الروابط المهنية والاجتماعية واتحاد القبائل الليبية ومكون التبو والأمازيغ والطوارق وقادة اتحاد الشباب والمرأة ونقابات مهنية نوعية.

وأكد البيان على عزم الائتلاف الصريح والقوي لتشكيل (الهيئة الوطنية العليا) التي تمثل الشعب الليبي من خلال مكوناته.

وستتولى هذه الهيئة مهام تنقيح القوانين الانتخابية بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها الجميع، ومساعدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الوصول إلى الموعد الانتخابي المنشود، بالإضافة إلى اختيار حكومة التكنوقراط المصغرة.