الاتحاد الأوروبي يُوافق على نشر خبراء لمراقبة الانتخابات

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن موافقتها لطلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنشر بعثة خبراء في الانتخابات قبيل العملية الانتخابية.

وأوضحت البعثة أنّ الغرض من بعثة خبراء الانتخابات هو جمع وتحليل المعلومات الوقائعية وتقييم العملية الانتخابية وتقديم تقارير عن سيرها.

وأكّد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه سابادل دعم الاتحاد الاوروبى المستمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وشركاء آخرين إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في البلاد

وكان سابادل التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، وبحث معه النشر الوشيك لبعثة خبراء الانتخابات التابعين للاتحاد الأوروبي، التقدم المحرز في التحضير للتصويت في يوم الاقتراع بديسمبر الجاري.