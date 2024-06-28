الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبة على رونالدو

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عقوبة مالية على قائد نادي النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتهاكه القواعد.

ووفقا لصحيفة “اليوم” السعودية (الميدان الرياضي)، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي غرمت رونالدو مبلغ 15 ألف دولار لارتداء علامة تجارية لطرف ثالث خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا في الموسم المنصرم في مخالفة للمادة 60.6.

وفرضت اللجنة كذلك على المدرب البرتغالي لنادي النصر لويس كاسترو غرامة قدرها سبعة آلاف دولار لانخراطه في سلوك عدواني ضد المنافس (نادي العين) وفقا للمادة 50.1، كما غرمت نادي النصر مبلغ 7 آلاف و500 دولار بسبب حدوث عنف من أفراد ناديه وفقا للمادة 50.1.

وكان فريق النصر قد ودع النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد نظيره العين بعد خسارته ذهابا في الإمارات بهدف نظيف، قبل أن ينتصر إيابا على أرضه (4-3)، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للعين في النهاية.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو يتواجد حاليا مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس أمم أوروبا في ألمانيا.

وبلغت البرتغال الدور ثمن النهائي بعد تصدرها للمجموعة السادسة وستلعب الاثنين المقبل ضد سلوفينيا.