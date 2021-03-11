الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرفع الحظر رسميًا عن ملعب بنينا ببنغازي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا، رفع الحظر على ملعب بنينا الرياضي بمدينة بنغازي، وسيستقبل أولى المباريات يوم 25 من مارس الجاري مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي الشقيق ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وأفاد رئيس الاتحاد الليبي العام لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، من العاصمة المغربية الرباط أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” رفع رسميا الحظر عن ملعب بنينا.

وأكد الشلماني إقامة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره التونسي الشقيق على ملعب بنينا يوم 25 من مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

كما أكد الشلماني بأن الملاحظات الواردة من لجنة “الكاف” التي زارت ملعب طرابلس الدولي سيتم قريبا العمل عليها والإيفاء بكل متطلباتها لتجهيز الملعب من أجل اعتماده ورفع الحظر عليه من “الكاف” قريبا وعودته لاحتضان المباريات الدولية وخاصة تصفيات كأس العالم القادمة.