الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يُعزي ليبيا في وفاة «الجعفري»

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم رسالة تعزية ومواساة من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كونستانت أوماري، في وفاة الدكتور جمال الجعفري رئيس نادي الاتحاد ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق.

وأعرب أوماري في رسالته النصية من مدينة دوالا الكاميرونية عن خالص التعازي والمشاعر العميقة باسمه واسم اللجنة التنفيذية للكاف إثر تلقيه النبأ الحزين، وتقدم بأحر التعازي لعائلته والأسرة الرياضية في ليبيا عموما.

من جانبهم تقدم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة القلبية لعائلة الجعفري وجماهير نادي الاتحاد والوسط الرياضي في ربوع ليبيا وذلك في وفاة رئيس نادي الاتحاد والرئيس السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم الدكتور جمال الجعفري، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.