الاتحاد الأفريقي يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

استقبل وزير الشؤون الإفريقية، بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عيسى عبدالمجيد، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، الذي يشغل أيضًا منصب مبعوث رئيس اللجنة الرباعية المشكلة من الاتحاد الإفريقي، بمدينة بنغازي.

وركزت المباحثات على “ملف المصالحة في ليبيا، الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي وتستضيف عاصمة الكونغو برازافيل جلساته”.

و”تناول اللقاء سبل دفع عجلة المصالحة الوطنية وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في دعم الحوار الليبي-الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، كما ناقش الجانبان أهمية تظافر الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز مسار المصالحة، في إطار التزام الاتحاد الإفريقي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة”.

وتم التطرق خلال اللقاء، “إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية الكونغو برازافيل، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين”.

هذا وجرت المباحثات بحضور مستشار ومدير مكتب رئيس ديوان الاتحاد الإفريقي البروفيسور محمد الحسن لباط، والممثلة الخاصة لمفوضية الاتحاد الإفريقي في ليبيا السفيرة وحيدة العياري، وسفير الكونغو برازافيل في ليبيا غي كورناي سامبا، إضافة إلى برايس نزار، المستشار السياسي، وأحمد محمد سعيد علي، المستشار في الاتحاد الإفريقي.

استقبال رسمي في بنغازي.. عبدالمجيد ووزير خارجية الكونغو برازافيل يناقشان ملف المصالحة وملفات أخرى بنغازي 11 أغسطس… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الإفريقية – ليبيا ‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤