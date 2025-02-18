الاتحاد الأفريقي يعتمد استضافة ليبيا للقمة الأفريقية – التركية 2026

اعتمدت القمة الـ38 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في أديس أبابا، قراراً باستضافة دولة ليبيا للقمة الإفريقية التركية، المقرر عقدها في عام 2026م.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد جاء هذا القرار ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلها وفد دولة ليبيا خلال مشاركته في أعمال القمة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ويأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية استضافة ليبيا لهذا الحدث، كخطوة تعكس الجهود المبذولة لاستعادة دورها الفاعل ومكانتها الريادية في القارة، بعد أن كانت لاعباً محورياً في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.

وتمثل هذه الاستضافة اعترافاً دولياً متجدداً بإمكانات ليبيا ودورها الأساسي في تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي بين إفريقيا والدول المحورية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع نحو شراكات أكثر فاعلية لتحقيق تطلعات القارة.